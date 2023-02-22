Сенаторы РФ денонсировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Этот документ был подписан в Страсбурге 27 января 1999 года.

В сопроводительных материалах поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В соответствии с условиями данного решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке.

В силу неприемлемости для РФ таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к России в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, принято решение денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечается в документе.