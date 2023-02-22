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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Сенаторы РФ денонсировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Этот документ был подписан в Страсбурге 27 января 1999 года.

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В сопроводительных материалах поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В соответствии с условиями данного решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке.

В силу неприемлемости для РФ таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к России в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, принято решение денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечается в документе.

Совет Федерации
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