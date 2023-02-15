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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Минстрой пообещал утвердить нормативы строительства для новых регионов к осени

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой планирует утвердить нормативные документы для строительства и восстановления жилья на новых территориях России к осени 2023 года, сообщил на совещании в Новосибирске директор департамента разрешительной деятельности и контроля министерства Владимир Калинкин.

"По новым субъектам РФ, по новым территориям - на самом деле они уже в правовом поле РФ. Работа ведется в части технического регулирования и так далее - летом, я думаю, все изменения (в законы - ИФ) будут внесены", - сказал он.

Он напомнил, что аналогичные работы проводились после присоединения Крыма к России, отметив, что "нужно время, чтобы все "устаканить"".

Минстрой Владимр Калинкин
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