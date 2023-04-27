Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов России

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило программу социально-экономического развития (СЭР) новых регионов России, сообщила пресс-служба Минстроя.

Глава министерства Ирек Файзуллин назвал улучшение условий жизни в новых регионах одной из важнейших задач. Программа СЭР подготовлена для ля синхронизации всех проектов и учета всех объектов, добавил он.

По его словам, программа поможет спланировать комплексное развития территории. Кроме того, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень к 2030 году.

Помимо этого, после утверждения программы регионы подготовят местные программы. Всего в программе СЭР новых регионов - 275 мероприятий. Это строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

Уточняется, что в программе будут участвовать 33 госкомпании и 56 регионов-шефов.

Ранее предполагалось, что программу утвердят 21 апреля. Была создана специальная рабочая группа. В нее вошли все профильные министерства и силовой блок.

Ирек Файзуллин Минстрой Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех
Военная операция на Украине

Удар российских военных не дал морской пехоте ВСУ выдвинуться в районы боевых действий

Около 70% материалов "Википедии", считающихся в РФ противоправными, посвящены СВО

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании

Минфин ждет скорого решения правительства по корректировке топливного демпфера

В Wildberries заявили о проблемах с импортом из-за "бутылочного горлышка" Верхнего Ларса

В Wildberries заявили о проблемах с импортом из-за "бутылочного горлышка" Верхнего Ларса

Суд в Москве назначил 12 лет колонии экс-помощнице Дворковича за коррупцию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });