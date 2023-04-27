Утверждена программа социально-экономического развития новых регионов России

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило программу социально-экономического развития (СЭР) новых регионов России, сообщила пресс-служба Минстроя.

Глава министерства Ирек Файзуллин назвал улучшение условий жизни в новых регионах одной из важнейших задач. Программа СЭР подготовлена для ля синхронизации всех проектов и учета всех объектов, добавил он.

По его словам, программа поможет спланировать комплексное развития территории. Кроме того, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень к 2030 году.

Помимо этого, после утверждения программы регионы подготовят местные программы. Всего в программе СЭР новых регионов - 275 мероприятий. Это строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

Уточняется, что в программе будут участвовать 33 госкомпании и 56 регионов-шефов.

Ранее предполагалось, что программу утвердят 21 апреля. Была создана специальная рабочая группа. В нее вошли все профильные министерства и силовой блок.