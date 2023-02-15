Туроператорам России и Белоруссии предложили объединиться к 2027 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Союз туриндустрии Белоруссии и Российский союз туриндустрии рассматривают возможность объединить туристические пространства двух стран, свои предложения они планируют представить властям в этом году.

"По справедливости мы друг другу совсем не "заграница", но юридически - для банковских платежей, для бухгалтерской отчетности, для всего, что связано с ведением бизнесом контрактов, регистрацией, ведение турбизнеса между Россией и Белоруссией ничем не отличается от его ведения с дальним зарубежьем. В этих вопросах надо навести порядок, ревизию, чтобы понять, как оптимизировать работу", - сказал на пресс-конференции в среду председатель правления белорусского союза туриндустрии Филипп Гулый, уточнив, что речь идет об облегчении визового режима, объединении фондов ответственности, решении логистических и других вопросов.

Как отметил директор Ассоциации по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, для того, чтобы россияне и белорусы могли свободно путешествовать между странами, нужна правовая основа.

Гулый сообщил, что в течение 2023 года нужно прийти к плану по оптимизации и улучшению условий работы между Россией и Белоруссией в части туризма, чтобы в сентябре-октябре создать рабочую группу с государственными органами.

"И тогда можно рекомендовать властям к началу 2024 года рассмотреть в парламенте внесение изменений и дополнений. Тогда в 2026-2027 годах предполагается синхронизация четкого планирования по объединению фондов, приведение их к единому алгоритму", - объяснил он.

По его словам, существующие препоны существенно тормозят рост турпотока между странами.

"Белоруссия, как и Россия, испытывает дефицит выездного турпродукта. И здесь мы сталкиваемся с проблемой договорных отношений, площадок бронирования и механизмов покупки. Наша цель - наладить связь между турбизнесом стран, наращивать продажи в обе стороны", - подчеркнул он.

Гулый также уточнил, что необходимо дать возможность российским регионам донести весь возможный ассортимент турпродуктов до белорусской дистрибуции.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, что в марте будет запущен трансграничный тур Москва-Петербург-Минск, который ориентирован не только на взаимное поддержание турпотока, но и на въездных туристов из стран ШОС, прежде всего Индии.