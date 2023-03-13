РСТ призвал смягчить требования к туроператорам, отправляющим туристов в Белоруссию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дружеские взаимоотношения с Белоруссией должны благоприятно влиять и на развитие турбизнеса между странами, поэтому для выездных туроператоров необходимо смягчить требования при организации поездок в эту страну, заявил на конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Я считаю, что в обстоятельствах, когда мы имеем, мягко говоря, значительные ограничения с выбором направлений, по которым можно отправиться, очень важно с такими близкими соседями как Белоруссия снимать эти значительные барьеры. Потому что это действительно очень странно, ведь исторически мы в России ее относим к внутреннему туризму. Мы сейчас пытаемся проработать этот вопрос", - сказал он.

Для работы с другими странами туроператоры должны иметь международную страховку - и это только одна из проблем, с которой они столкнулись при организации поездок в Белоруссию, отметил Уманский.

Ранее в Минэкономразвития сказали, что готовы рассмотреть предложение турбизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию.

Россия и Белоруссия занимаются реализацией союзной программы по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности.