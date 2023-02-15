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Первый этап проекта скоростного дублера трассы Джубга-Сочи оценили в 74 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Реализация первого этапа новой скоростной автодороги Джубга-Сочи в обход Адлера, которая станет дублером существующей трассы А-147, планируется уже в текущем году, а завершение – в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

"В пятилетнем плане дорожной деятельности на эти цели предусмотрено около 74 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время прорабатываются вопросы технических решений и финансовой модели.

"Строительство данного участка дороги позволит сократить время в пути, увеличить пропускную способность и повысить уровень безопасности движения для жителей и гостей курорта, направляющихся в аэропорт и в сторону Красной Поляны. Данный федеральный проект у нас находится на особом контроле", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.

По его словам, получены предварительные данные по транспортному моделированию, которые подтверждают необходимость строительства пяти приоритетных участков: Горячий Ключ - село Агой, обход Туапсе, обход микрорайона Лазаревское, обход города Сочи и приоритетный обход Адлера.

Предположительно на выходе с обхода в направлении микрорайона Адлер поедет порядка 14 тыс. автомобилей в сутки, из них почти половина – пассажиропоток в аэропорт.

В направлении Красной Поляны на новом участке прогнозируется около 10 тыс. единиц автотранспорта ежесуточно.

Сейчас среднесуточный годовой трафик в районе Хосты и Кудепсты составляет порядка 75 тыс. автомобилей. Строительство альтернативной трассы в обход Адлера позволит переключить на нее порядка трети трафика с А-147 уже в первый год эксплуатации.

В январе этого года председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщал, что построить трассу от Джубги до Сочи планируется к 2028 году.

"В этом году начнем проектировать обход Адлера для того чтобы можно было расшить пробки, которые есть в Сочи. И в планах построить всю трассу от Джубги до Сочи, пока мы рассматриваем, в 2027-2028 годах без каких-либо светофоров и пересечений в одном уровне сможем поехать от Петербурга до Черного моря", - говорил он.

Сочи
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