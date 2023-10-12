"Автодор" за 3 года направит на строительство трассы Джубга-Сочи 525 млрд рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ГК "Автодор" в ближайшие три года направит на строительство новой скоростной платной автотрассы Джубга-Сочи в общей сложности 525 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя "Автодора".

Общая стоимость проекта составляет около 1,5 трлн рублей, остальные средства будут вложены до конца 2028 года. Финансировать его будут за счет средств федерального бюджета, Фонда национального благосостояния и внебюджетных источников.

Из бюджета на строительство будет выделено в совокупности 230,4 млрд рублей до конца 2026 года. Как отмечает представитель госкомпании, пока из этой суммы в бюджете на 2023-2025 годы заложено 73,5 млрд рублей. Еще 156,9 млрд рублей планируется выделить в 2024-2026 годах из федерального дорожного фонда.

Привлечение средств на этот объект из ФНБ и внебюджетных источников будет, скорее всего, реализовано через облигационные займы госкомпании, полагает источник "Ведомостей" в компании, занимающийся проектным финансированием. По его словам, если до 2026 года в стройку действительно планируется вложить 525 млрд рублей, то "Автодору" придется выпускать облигации почти на 300 млрд рублей. Но у госкомпании практически нет активов и обеспечить гарантийное покрытие долга такого объема ей нечем. Привлечь значительный объем внебюджетных средств может позволить частичное структурирование проекта по концессии, отмечает газета со ссылкой на источник в "Автодоре".

Гендиректор исследовательской компании Sherpa Group Александра Галактионова сообщила "Ведомостям", что привлечь почти 300 млрд рублей в указанные сроки вполне реально: "Автодор" может выпускать облигации не только под средства ФНБ, но и рыночные. Спрос на них будет, так как у компании нормальный кредитный рейтинг и долгосрочные проекты, отмечает она.

По информации эксперта, сейчас у госкомпании в обращении рыночные выпуски облигаций почти на 150 млрд рублей. "Такие долгосрочные бумаги привлекательны для банков, поскольку позволяют удлинить срок инвестиционного портфеля. Похожих длинных денег со стороны эмитентов не всегда много на рынке", - отметила Галактионова.

Сейчас дорога Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км - единственный автомобильный маршрут, соединяющий Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время в пути на существующем маршруте составляет в среднем 10 часов.

По поручению президента "Автодор" в 2022 году проработал возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. В январе 2023 года глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что трасса может быть открыта к 2028 году.

Протяженность скоростной четырехполосной автомобильной дороги составит 152,2 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Дорога будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км в час.

Трасса будет платной.

Сообщалось также, что первоочередным участком станет строительство обхода Адлера. Инвестиции в этот участок составят 74 млрд рублей. Реализация проекта позволит не только добираться быстрее до аэропорта Адлера из центрального района Сочи, но и существенно разгрузит интенсивно развивающиеся районы. Протяженность участка - 7,7 км. К строительству обхода Адлера планируется приступить до конца текущего года, проект обеспечен финансированием.

Вторым этапом реализации проекта станет III очередь обхода города Сочи протяженностью 13,6 км. Трафик составит порядка 24 тысяч автомобилей в сутки в первый год эксплуатации. Третий этап - это обход Туапсе протяженностью порядка 16,5 км, четвертый - участок от Горячего Ключа до села Агой, примыкание к обходу Туапсе. Длина четвертого участка составит 59 км.

Всего по проекту дублера А-147 предусмотрено строительство восьми участков.