Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности на смартфонах

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры вместе с ФСБ до 1 мая внесет в правительство России проект указа, позволяющего использовать цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо паспорта в ряде бытовых ситуаций, соответствующее предложение в среду поддержал президент РФ Владимир Путин.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше (...) Конечно, такие сервисы в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, эти проекты", - сказал Путин на совещании с членами правительства, отвечая на предложение главы Минцифры Максута Шадаева.

"Мы хотели попросить вас выпустить указ, который определит возможные случаи использования такого цифрового удостоверения личности на смартфоне в качестве замены паспорта (...) Хотели попросить дать нам поручение до 1 мая такой проект указа совместно с ФСБ и другими заинтересованными ведомствами внести, это позволит эту технологию легализовать", - сказал Шадаев.

По словам министра, ситуаций, в которых цифровое удостоверение личности может использоваться вместо паспорта, будет немного, "паспорт мы не отменяем".

Он отметил, что с ФСБ уже была согласована аналогичная технология, позволяющая владельцам биометрических паспортов с помощью приложения Минцифры получать карту болельщика полностью в электронном виде, без обращения в МФЦ для подтверждения личности. Верификация собственника при этом производится по фотографии, записанной в чип биометрического паспорта.

"То же самое мы сделали в рамках мобильного приложения Госуслуг (...) Такую технологию разработали, она работает очень просто: вы прямо на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете, и тот, кто хочет проверить у вас основания, соответственно, из мобильного приложения Госуслуг тоже проверяет либо ваш возраст, либо фамилию, имя, отчество", - сказал Шадаев.

Он добавил, что использование такого удостоверения личности должно позволить "в 80% случаев в таких бытовых, простых ситуациях" использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Данная технология также уже согласована с ФСБ по требованиям безопасности и защищенности, отметил министр.