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Путин поручил определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ поручил к 1 мая определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности вместо обычного паспорта, сообщает сайт Кремля.

Как говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, кабмину необходимо совместно с ФСБ и МВД РФ подготовить и представить проект указа президента, который должен устанавливать случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина России, полученного с использованием мобильного приложения "Единого портала государственных и муниципальных услуг".

Данный проект указа должен быть представлен президенту до 1 мая.

Владимир Путин
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