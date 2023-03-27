Путин поручил определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ поручил к 1 мая определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности вместо обычного паспорта, сообщает сайт Кремля.
Как говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, кабмину необходимо совместно с ФСБ и МВД РФ подготовить и представить проект указа президента, который должен устанавливать случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина России, полученного с использованием мобильного приложения "Единого портала государственных и муниципальных услуг".
Данный проект указа должен быть представлен президенту до 1 мая.