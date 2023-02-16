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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Путин и Лукашенко встретятся в Ново-Огареве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Ново-Огареве президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Что касается подготовки встречи завтра двух президентов - Путина и Лукашенко, - да, я могу вам подтвердить, такая встреча готовится, - сказал он. - Это будет обстоятельная беседа.

По его словам, первый обмен фразами традиционно будет доступен для СМИ.

Ранее в четверг Лукашенко сказал журналистам, что 17 февраля встретится с Путиным. Позднее он уточнил, что они будут обсуждать экономические, военные и политические вопросы, прежде всего "экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются".

14 февраля Песков подтвердил возможность такой встречи в ближайшую пятницу, но окончательно эту информацию не подтвердил.

В последний раз президенты встречались 27 декабря 2022 года в Петербурге.

6 февраля Песков рассказал, что два лидера по телефону договорились о встрече в ближайшие два месяца.

Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко Ново-Огарево
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