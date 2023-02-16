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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Лукашенко объявил о встрече с Путиным в пятницу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 17 февраля, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами", - говорится в сообщении.

14 февраля возможность этого саммита в эту дату допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На брифинге его спросили про дату встречи.

В последний раз президенты встречались 27 декабря 2022 года в Петербурге.

6 февраля Песков рассказал, что днем ранее Путин и Лукашенко по телефону договорились о встрече в ближайшие два месяца. Он тогда отметил, что два лидера "встречаются регулярно, повестка дня весьма и весьма загруженная, что требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам".

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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