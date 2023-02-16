Песков сказал, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле посоветовали уточнить у самого бывшего замглавы администрации президента Владислава Суркова, что он имел в виду, говоря о Минских соглашениях.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова представители СМИ попросили прокомментировать его высказывание Суркова о том, что при работе над Минскими соглашениями экс-замглавы администрации изначально исходил из того, что они не будут выполнены.

У Пескова спросили, испытывали ли в Кремле такой пессимизм на этапе подготовки документа.

"Нет, конечно. Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование", - сказал Песков.

У него уточнили, свидетельствуют ли его слова о том, что на момент подготовки Минских соглашений в Кремле было "разделение позиций" относительно перспектив их выполнения, если принимать во внимание слова Суркова.

"Здесь лучше обратиться вам к нему за разъяснениями, что имелось в виду", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, в интервью Суркова не было "развернутого ответа".

"Поэтому, я думаю, есть смысл вам обратиться (к Суркову - ИФ)", - сказал Песков.

Он напомнил, что российская сторона приложила много усилий, чтобы побудить украинскую сторону и страны-гаранты "встать на путь реализации" Минских соглашений.

"В скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Поэтому, естественно, основная задача была - это все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас-то мы уже понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому, конечно, лучше все-таки детали уточнять у Суркова, что имелось в виду. Но то, что, по крайней мере, уже на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина и Парижа. Было понятно, что пытаются подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств: как вы помните, тогда последовательность была критически важной", - сказал Песков.

Тогда, по его словам, "появился пессимизм".

Он напомнил, что после открытого заявления Киева, Берлина и Парижа о том, что переговорный процесс- "это был камуфляж" подготовки Украины к силовому решению вопроса, "стало все ясно".

У Пескова еще раз уточнили, был ли в Кремле пессимизм относительно перспектив выполнения Минских соглашений на этапе их подготовки.

"Нет, конечно", - сказал Песков.