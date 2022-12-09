Путин выразил разочарование в связи с заявлением Меркель по Минским соглашениям

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены только для того, чтобы дать Украине время подготовиться к войне с Россией, стало неожиданностью для президента РФ Владимира Путина.

"Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил, что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, комментируя соответствующее высказывание Меркель.

"Да, оно, конечно, на стороне Украины находилось, поддерживало Украину. Но мне все-таки казалось, что руководство Федеративной республики всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе в рамках Минского процесса", - добавил он.

Президент заметил, что прозвучавшее высказывание Меркель "говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции".

Он напомнил, что "руководство Украины словами бывшего президента Порошенко не собиралось выполнять (Минские соглашения - ИФ)".

"Я рассчитывал, что другие участники этого процесса были искренними с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали. Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это надо было начинать", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что Россия рассчитывала договориться с Украиной в рамках Минских соглашений.

"Возникает сейчас вопрос доверия. И так доверие почти на нуле. Но после заявлений подобного рода возникает, конечно, вопрос доверия. Как договариваться? О чем? И можно ли с кем-то договариваться? Где гарантии?", - сказал он.

"Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься. Задуматься о том, с кем мы имеем дело", - подчеркнул глава государства.