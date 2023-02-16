Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

В АТОР заявили, что продажи туров по РФ в этом году не нуждаются в программе кешбэка

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Кешбэк на туры по России был очень полезен в период пандемии коронавируса и при снижении продаж весной 2022 года, но сейчас спрос стабильный и не нуждается в стимулировании кешбэком, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"Этот инструмент стимулирования спроса был беспрецедентно полезным для отрасли в период пандемии и особенно в 2022 году, когда весной продажи ощутимо просели. В этом году, по оценке туроператоров по внутреннему туризму, спрос в таких мощных инструментах стимулирования пока не нуждается, по крайней мере в данный период времени", - сказал он журналистам.

В РоссииРоссияне во время "осеннего кешбэка" купили путешествий по РФ на 14,3 млрд руб.Читать подробнее

Как отметил Ромашкин, в то же время многие туристы воспринимали программу как проявление заботы со стороны государства и как показатель важности внутреннего туризма, путешествий по стране.

"Поэтому, возможно, в дальнейшем имеет смысл применять туристический кешбэк точечно - в определенных регионах, в пик низкого сезона, либо адресно - с целью поддержки семей с невысоким уровнем дохода", - пояснил Ромашкин.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в этом году программы туристического и детского кешбэка в России не запустят в том режиме, в каком они работали в период пандемии коронавируса и в начале спецоперации.

АТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Песков сказал, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Все атаковавшие Крым украинские беспилотники сбиты над морем

Глава Севастополя сообщил об очередной атаке беспилотников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });