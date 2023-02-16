В АТОР заявили, что продажи туров по РФ в этом году не нуждаются в программе кешбэка

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Кешбэк на туры по России был очень полезен в период пандемии коронавируса и при снижении продаж весной 2022 года, но сейчас спрос стабильный и не нуждается в стимулировании кешбэком, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"Этот инструмент стимулирования спроса был беспрецедентно полезным для отрасли в период пандемии и особенно в 2022 году, когда весной продажи ощутимо просели. В этом году, по оценке туроператоров по внутреннему туризму, спрос в таких мощных инструментах стимулирования пока не нуждается, по крайней мере в данный период времени", - сказал он журналистам.

Как отметил Ромашкин, в то же время многие туристы воспринимали программу как проявление заботы со стороны государства и как показатель важности внутреннего туризма, путешествий по стране.

"Поэтому, возможно, в дальнейшем имеет смысл применять туристический кешбэк точечно - в определенных регионах, в пик низкого сезона, либо адресно - с целью поддержки семей с невысоким уровнем дохода", - пояснил Ромашкин.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в этом году программы туристического и детского кешбэка в России не запустят в том режиме, в каком они работали в период пандемии коронавируса и в начале спецоперации.