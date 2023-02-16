Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Сбербанк планирует упростить возврат переведенных мошенникам средств

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует упростить возврат средств, переведенных его клиентами мошенникам, в мае рассчитывает распространить этот механизм во всех регионах. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Сегодня в зону нашего внимания попадают те самые переводы денежных средств, которые наши клиенты под воздействием мошенников, совершая ошибки, раскрывая собственные персональные данные о своих платежных инструментах, сами иногда относят деньги мошенникам или переводят их через другие банки. Сегодня мы в активной фазе поиска тех инструментов, чтобы даже эту категорию клиентов защищать", - сказал Кузнецов в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Он пояснил, что Сбербанк хочет сразу возвращать своим клиентам средства (при получении от них доверенности), которые он перевел на счет предполагаемого мошенника в банке. Эти средства Сбербанк может блокировать в рамках 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). Далее банк через суд сам будет добиваться решения о возврате средств.

"В мае планируем проект поставить на крыло и распространить его по всем регионам. Когда клиент по собственной вине, к сожалению, из-за своих собственных ошибок переводит деньги на счет (мошенника - ИФ) у нас в банке. Мы достаточно быстро показываем ему, что это была ошибка, он признает и дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы. Мы готовы возвращать ему похищенные средства", - заявил Кузнецов.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Песков сказал, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });