Сбербанк планирует упростить возврат переведенных мошенникам средств

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует упростить возврат средств, переведенных его клиентами мошенникам, в мае рассчитывает распространить этот механизм во всех регионах. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Сегодня в зону нашего внимания попадают те самые переводы денежных средств, которые наши клиенты под воздействием мошенников, совершая ошибки, раскрывая собственные персональные данные о своих платежных инструментах, сами иногда относят деньги мошенникам или переводят их через другие банки. Сегодня мы в активной фазе поиска тех инструментов, чтобы даже эту категорию клиентов защищать", - сказал Кузнецов в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Он пояснил, что Сбербанк хочет сразу возвращать своим клиентам средства (при получении от них доверенности), которые он перевел на счет предполагаемого мошенника в банке. Эти средства Сбербанк может блокировать в рамках 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). Далее банк через суд сам будет добиваться решения о возврате средств.

"В мае планируем проект поставить на крыло и распространить его по всем регионам. Когда клиент по собственной вине, к сожалению, из-за своих собственных ошибок переводит деньги на счет (мошенника - ИФ) у нас в банке. Мы достаточно быстро показываем ему, что это была ошибка, он признает и дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы. Мы готовы возвращать ему похищенные средства", - заявил Кузнецов.