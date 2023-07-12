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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Сбербанк выявил новую схему мошенничества с поддельным сайтом проверки сотрудников банков

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк выявил новую схему мошенничества с поддельным сайтом, где якобы можно проверить, действительно ли клиенту звонит настоящий сотрудник банка или полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

Один из подобных сайтов - "Единый государственный реестр", который якобы принадлежит Банку России, выявлен Сбером. Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы.

Новая схема строится при участии нескольких мошенников. Первый звонит от имени сотрудника Следственного комитета РФ и сообщает, что деньги на счетах жертвы находятся в опасности. Чтобы их спасти, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России.

Затем второй мошенник предлагает жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации, для чего нужно зайти на сайт "Единого государственного реестра", где можно проверить "личный идентификатор сотрудника". После проверки клиенту предоставляют поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендацию следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался.

Далее мошенник убеждает клиента оформлять кредиты в разных банках для того, чтобы "отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники", и перевести взятые в кредит деньги на "безопасный счет", на самом деле принадлежащий киберпреступникам.

"Помните, что сегодня можно сфабриковать любой ресурс в сети Интернет. Обращаю внимание: настоящие сотрудники банков никогда не попросят отправить деньги на "защищенный счет" или оформить кредит для отмены мошеннического займа", - сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

Сбербанк Станислав Кузнецов Банк России ЦБ РФ
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