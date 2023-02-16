Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

За год количество аккредитованных российских IT-компаний увеличилось в пять раз

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - За 2022 год число аккредитованных отечественных IT-компаний за прошедший год увеличилось почти в пять раз, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ".

"Уровень цифровой зрелости отраслей экономики и социальной сферы за прошедший год вырос примерно на 10% и составил 65,8%. Число аккредитованных отечественных IT-компаний за прошедший год увеличилось почти в 5 раз: с 4 тысяч до 19 тысяч. Около 80% существующих зарубежных решений сегодня можно заменить отечественными аналогами, эта работа ведется в рамках индустриальных центров компетенций", - сообщил он.

По его словам, Россия плавно идет к достижению поставленной президентом Владимиром Путиным цели по технологической независимости и экономической безопасности страны.

Вице-премьер напомнил, что правительство вместе с лидерами рынка и исследовательскими центрами выполняет поручение президента по широкомасштабному внедрению искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и в социальной сфере. В рамках "дорожной карты" по внедрению ИИ-технологий до 2030 года будут созданы более 60 перспективных решений.

"На сегодняшний день уже более 52% крупных организаций в России используют искусственный интеллект в своей деятельности, около 21% - планируют начать это делать в ближайшее время. По экспертным оценкам, вклад искусственного интеллекта в ВВП страны к 2025 году может составить до 2%", - сказал Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Песков сказал, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });