За год количество аккредитованных российских IT-компаний увеличилось в пять раз

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - За 2022 год число аккредитованных отечественных IT-компаний за прошедший год увеличилось почти в пять раз, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ".

"Уровень цифровой зрелости отраслей экономики и социальной сферы за прошедший год вырос примерно на 10% и составил 65,8%. Число аккредитованных отечественных IT-компаний за прошедший год увеличилось почти в 5 раз: с 4 тысяч до 19 тысяч. Около 80% существующих зарубежных решений сегодня можно заменить отечественными аналогами, эта работа ведется в рамках индустриальных центров компетенций", - сообщил он.

По его словам, Россия плавно идет к достижению поставленной президентом Владимиром Путиным цели по технологической независимости и экономической безопасности страны.

Вице-премьер напомнил, что правительство вместе с лидерами рынка и исследовательскими центрами выполняет поручение президента по широкомасштабному внедрению искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и в социальной сфере. В рамках "дорожной карты" по внедрению ИИ-технологий до 2030 года будут созданы более 60 перспективных решений.

"На сегодняшний день уже более 52% крупных организаций в России используют искусственный интеллект в своей деятельности, около 21% - планируют начать это делать в ближайшее время. По экспертным оценкам, вклад искусственного интеллекта в ВВП страны к 2025 году может составить до 2%", - сказал Чернышенко.