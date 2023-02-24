Кабмин расширил перечень видов экономической деятельности для аккредитации IT-компаний

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Компании российского IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а значит, претендовать на меры государственной поддержки.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительства.

Принятое решение направлено на поддержку компаний, разрабатывающих отечественные продукты в сфере информационных технологий, отмечается в сообщении.

В правительстве напомнили, что государственной аккредитацией организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, занимается Минцифры. Такая аккредитация позволяет IT-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки. В их числе - возможность уплаты страховых взносов по пониженным тарифам (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование), льготная ипотека для сотрудников по ставке до 5% годовых, отсрочка от призыва на военную службу, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок.

Кроме того, аккредитованным компаниям предоставляются льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий, в основе которых лежат российские технологические решения.