Пять человек погибли при пожаре в иркутском селе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В результате пожара в деревянном двухквартирном доме в селе Мамоны Иркутской области погибли пять человек, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины)", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 05:09 (00:09 по Москве). На момент прибытия пожарных огонь охватил одну из квартир, из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. В 05:38 (00:38 по Москве) открытое горение было ликвидировано на площади 48 кв. м.

Причины пожара выясняются. Прокуратура региона поставила на контроль установление обстоятельств ЧП.