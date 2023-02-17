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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Что случилось этой ночью: пятница, 17 февраля

Пожар в Иркутской области, отмена запуска японской ракеты, Пентагон готовит визит на Тайвань

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли при пожаре в иркутском селе. Причины пожара выясняются. Прокуратура региона поставила на контроль установление обстоятельств ЧП.

- Врач Белого дома заявил, что Байден здоров и способен выполнять свои обязанности. Во время осмотра у Байдена было удалено небольшое образование на груди, оно отправлено на биопсию.

- Запуск новой японской ракеты отменен за секунды до старта из-за проблем с двигателями. Ракета должна была стартовать на орбиту с оптическим спутником дистанционного зондирования Земли ALOS-3.

- Пентагон запланировал визит высокопоставленного чиновника на Тайвань. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

- "Барселона" и МЮ сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок, состоявшийся в четверг в Барселоне, завершился со счетом 2:2.

- Правительство выделило 38 млрд руб. на проекты по патриотическому воспитанию молодежи. Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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