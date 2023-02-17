Взнос бизнеса в бюджет РФ из прибыли последних лет будет реализован через налоговый механизм

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании.

"Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы", - сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью "России 24".

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", отмечал он. Потенциальный объем платежа глава РСПП Александр Шохин предварительно оценивал в районе 200-250 млрд руб. Добровольный взнос будет затруднен корпоративными процедурами, поэтому бизнес предпочел бы выплаты через налоговый инструментарий, отмечал он.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб., уже немного меньше, чем в тот же период 2021 года - на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте. В 2021 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 29,65 трлн руб. - в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.