Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Взнос бизнеса в бюджет РФ из прибыли последних лет будет реализован через налоговый механизм

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании.

"Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы", - сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью "России 24".

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", отмечал он. Потенциальный объем платежа глава РСПП Александр Шохин предварительно оценивал в районе 200-250 млрд руб. Добровольный взнос будет затруднен корпоративными процедурами, поэтому бизнес предпочел бы выплаты через налоговый инструментарий, отмечал он.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб., уже немного меньше, чем в тот же период 2021 года - на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте. В 2021 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 29,65 трлн руб. - в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.

Минфин РФ Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли при пожаре в иркутском селе

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

В МФЮА подтвердили массовое отчисление аспирантов

Военная операция на Украине

Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий

Kia отзовет в России 5455 машин Sorento из-за проблем с трансмиссией

Военная операция на Украине

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

Источник назвал "Инсайт" возможным покупателем лизинговой "дочки" Deere в России

Дипломатическое противостояние

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });