Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года

Сбор планируют реализовать через налоговый механизм, он не коснется ТЭКа и малого бизнеса

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли за финансово успешные 2021-2022 годы будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании; Минфин РФ рассчитывает, что размер сбора составит порядка 300 млрд рублей.

"Будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с прироста финансового результата за последние годы. Пока рассматриваются 2022 и 2021 годы по сравнению с 2019 и 2020 гг. Тот прирост, который был получен, в основном это - конъюнктурные доходы, частью прироста бизнес готов поделиться с государством", - сказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минфина РФ Антон Силуанов.

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", отмечал он. Потенциальный объем платежа глава РСПП Александр Шохин предварительно оценивал в районе 200-250 млрд руб. Добровольный взнос будет затруднен корпоративными процедурами, поэтому бизнес предпочел бы выплаты через налоговый инструментарий, отмечал он.

По словам Силуанова, "детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями". "Вопрос - в какой форме будет осуществляться эта поддержка - мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем (...) И я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ", - заявил глава Минфина.

"Мы готовим предложение по поправкам в законодательство. А как иначе? Без соответствующих законодательных норм такие вопросы не решаются", - ответил министр на вопрос, будет ли сбор утверждаться на законодательном уровне.

"Мы рассчитываем, что это (размер сбора - ИФ) будет порядка 300 млрд рублей", - сказал Силуанов.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб., уже немного меньше, чем в тот же период 2021 года - на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте. В 2021 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 29,65 трлн рублей - в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.

ТЭК, где эффективная налоговая ставка исторически выше, чем, например, в горнодобыче, сбор не коснется, не затронет он и малые предприятия.

"Сразу скажу, что мы не рассматриваем вопрос участия малого бизнеса в этом вопросе. А также нефтегазового сектора. Почему? Потому что мы по нефтегазовому сектору в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций, которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры", - пояснил Силуанов.