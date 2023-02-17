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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Глава КС Зорькин награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Глава КС удостоен этой государственной награды за "выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность".

Указ опубликован на портале правовой информации.

18 февраля Зорькину исполнится 80 лет.

КС РФ Валерий Зорькин
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