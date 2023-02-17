Глава КС Зорькин награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Глава КС удостоен этой государственной награды за "выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность".
Указ опубликован на портале правовой информации.
18 февраля Зорькину исполнится 80 лет.