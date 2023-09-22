Сенаторы 25 сентября рассмотрят предложение переназначить Зорькина главой КС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в понедельник рассмотрит кандидатуру Валерия Зорькина для переназначения на должность председателя Конституционного суда, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"25 сентября на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планируется рассмотреть представленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным кандидатуры: Зорькина Валерия Дмитриевича - для назначения на должность председателя Конституционного суда Российской Федерации; Лобова Михаила Борисовича - для назначения на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Зорькин руководит Конституционным судом с марта 2003 года. Также он возглавлял КС в 1991—1993 годах.