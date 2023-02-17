Минкультуры анонсировало выход в прокат 30 фильмов, снятых при господдержке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году в российский прокат выйдут около трех десятков фильмов, снятых при поддержке Министерства культуры и Фонда кино, 13 из них выйдут в прокат с 16 февраля по 16 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

Из этих 13 картин восемь были сняты при поддержке Минкультуры, пять - Фонда кино.

2 марта в прокат выйдет первый игровой фильм о нюрнбергском процессе "Нюрнберг". Также в ближайший месяц в кинотеатрах начнут показывать ленты "Снежная королева: Разморозка", "Папы против мам", "Идеальный брат", "Поехавшая" и другие.

А до конца года в прокат также выйдут первый снятый в космосе художественный фильм "Вызов" и продолжение второго (после "Чебурашки") самого кассового российского фильма "Холоп 2".