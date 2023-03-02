Минкультуры пообещало приоритет создателям добрых семейных фильмов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры ждет, что будет получать больше заявок на поддержку производства семейных картин, так как такие фильмы пользуются большой популярностью у зрителей, сообщила в Telegram руководитель министерства Ольга Любимова, комментируя меры по поддержке кинопроизводства.

"Семейные картины, как и прежде, пользуются большой популярностью. Как, например, "Последний богатырь" и "Конек-Горбунок". Поэтому развитие направления добрых сказок для всей семьи – в приоритете. Ждем, что заявок на создание таких фильмов будет больше", - отметила она.

"Также в этом году не менее важные темы для поддержки кинопроизводства: рабочие профессии, труд учителей и врачей, сохранение традиционных ценностей, история России, патриотизм", - написала министр.

По ее словам, до конца 2023 года в прокат выйдут около трех десятков фильмов, созданных при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Любимова также сообщила о выходе в прокат 2 марта картины "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева по мотивам книги Александра Звягинцева "На веки вечные". Еще она анонсировала релиз ленты "Вызов" Клима Шипенко - "первого художественного фильма, съемки которого проходили в космосе".