Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Минкультуры пообещало приоритет создателям добрых семейных фильмов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры ждет, что будет получать больше заявок на поддержку производства семейных картин, так как такие фильмы пользуются большой популярностью у зрителей, сообщила в Telegram руководитель министерства Ольга Любимова, комментируя меры по поддержке кинопроизводства.

"Семейные картины, как и прежде, пользуются большой популярностью. Как, например, "Последний богатырь" и "Конек-Горбунок". Поэтому развитие направления добрых сказок для всей семьи – в приоритете. Ждем, что заявок на создание таких фильмов будет больше", - отметила она.

"Также в этом году не менее важные темы для поддержки кинопроизводства: рабочие профессии, труд учителей и врачей, сохранение традиционных ценностей, история России, патриотизм", - написала министр.

По ее словам, до конца 2023 года в прокат выйдут около трех десятков фильмов, созданных при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Любимова также сообщила о выходе в прокат 2 марта картины "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева по мотивам книги Александра Звягинцева "На веки вечные". Еще она анонсировала релиз ленты "Вызов" Клима Шипенко - "первого художественного фильма, съемки которого проходили в космосе".

Минкультуры Ольга Любимова Фонд кино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля

Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля

Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Людмила Абрамова

Минкультуры анонсировало выход в прокат 30 фильмов, снятых при господдержке

Минкультуры сообщило, что заявка на проведение "Кинотавра" в этом году не поступала

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста
Умершие знаменитости

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

В Русском музее сменится директор

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });