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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Эксперимент по внедрению системы таможенного мониторинга начнется в РФ 3 апреля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Проведение эксперимента по внедрению таможенного мониторинга планируется в России с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, соответствующее постановление уже подписано, сообщается на сайте правительства РФ.

"Мониторинг - относительно новая форма контроля. Она уже действует в налоговой сфере и обеспечивает сокращение проверок бизнеса в обмен на его открытость перед налоговыми органами. Теперь эта практика будет опробована и в таможенной сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эксперименте на добровольной основе примут участие уполномоченные экономические операторы и компании - резиденты промышленных кластеров.

Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет в автоматическом режиме сверять информацию из таможенных деклараций, подаваемых участниками эксперимента, со сведениями из их внутренних систем учета товаров. Для этого участники эксперимента будут предоставлять таможенникам доступ к своим информационным ресурсам, сообщается на сайте кабмина.

"Если система выявляет несоответствие в данных, компания получает информацию о рисках и предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения, - говорится в сообщении. - Взамен участники эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок, а значит, сокращение издержек на их сопровождение".

Правительство РФ
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