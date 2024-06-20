В РФ продлили эксперимент по внедрению таможенного мониторинга
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило эксперимент по внедрению таможенного мониторинга и расширило круг его участников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
По его словам, подписано соответствующее постановление.
Премьер-министр напомнил, что в рамках этого механизма компании предоставляют Федеральной таможенной службе доступ к своим информационным ресурсам, что позволяет сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение.
Мишустин сообщил, что одновременно расширен круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществами нового механизма – теперь участниками эксперимента могут стать организации, совершающие таможенные операции и отнесенные ФТС к категории низкого уровня риска.
Он напомнил, что с апреля 2023 года такие возможности были доступны для компаний - резидентов промышленных кластеров и уполномоченных экономических операторов.