В РФ продлили эксперимент по внедрению таможенного мониторинга

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило эксперимент по внедрению таможенного мониторинга и расширило круг его участников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

По его словам, подписано соответствующее постановление.

Премьер-министр напомнил, что в рамках этого механизма компании предоставляют Федеральной таможенной службе доступ к своим информационным ресурсам, что позволяет сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение.

Мишустин сообщил, что одновременно расширен круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществами нового механизма – теперь участниками эксперимента могут стать организации, совершающие таможенные операции и отнесенные ФТС к категории низкого уровня риска.

Он напомнил, что с апреля 2023 года такие возможности были доступны для компаний - резидентов промышленных кластеров и уполномоченных экономических операторов.