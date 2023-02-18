Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в субботу.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 19:50 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

С 19:00 17 февраля по московскому времени движение грузовых автомобилей временно ограничили на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.