Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии спровоцировало закрытие Военно-Грузинской дороги для грузового транспорта, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:50 мск 18 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога была открыта для всех с 19:50 мск субботы после суточного ограничения движения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.