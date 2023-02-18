Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии спровоцировало закрытие Военно-Грузинской дороги для грузового транспорта, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:50 мск 18 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога была открыта для всех с 19:50 мск субботы после суточного ограничения движения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
Пандемия коронавируса

Более 15,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Более 15,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

Поврежденный грузовик "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Военная операция на Украине

Командующие войсками ЗВО и ВВО стали генерал-полковниками

Минюст признал иноагентами ученого Андрея Зубова и журналиста Андрея Лошака

Что произошло за день: пятница, 17 февраля

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 56,5 копейки, евро подешевел на 65 копеек

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 56,5 копейки, евро подешевел на 65 копеек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });