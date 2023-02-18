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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Норильске около 100 человек эвакуировали из-за пожара в доме гостиничного типа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пожар возник в доме гостиничного типа в Норильске, эвакуировано порядка 100 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре на пятом этаже в доме гостиничного типа на улице Михайличенко, дом 6. Предварительно, площадь возгорания 30 кв. м. Пожарными спасено по лестничным маршам 38 человек, эвакуировано около 100", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 25 человек и 5 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.

Норильск МЧС
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