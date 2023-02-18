В Норильске потушили пожар в доме гостиничного типа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в доме гостиничного типа в Норильске, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В 22:09 (мск) объявлена ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее в субботу пожар возник на площади 30 кв. м. в доме гостиничного типа на пятом этаже в Норильске на улице Михайличенко, дом 6. Были эвакуированы около 100 человек.

К тушению пожара привлекли 25 человек и 5 единиц техники.