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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Автозаводы Калужской области обсуждают вопрос о запуске производства, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша и высказал мнение, что 2023 год станет переломным в перезапуске автопроизводителей.

Другие подробности глава региона не привел.

6 февраля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что АФК "Система" заинтересовалась покупкой простаивающего российского автозавода Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус", Калуга), который может перезапустить с помощью казахстанского автопроизводителя Allur с сохранением выпуска на предприятии моделей немецкого концерна. В АФК и Allur отказались от комментариев. В российской "дочке" VW изданию сказали, что следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии, считая продажу активов третьей стороне одним из возможных вариантов, но окончательного решения еще не приняли.

К концу апреля 2022 года режим полного или частичного простоя был введен на 18 предприятиях, производящих автомобили и автокомпоненты в Калужской области. Главными причинами чиновники называли недостаток комплектующих и сжатие рынка.

В Калужской области расположены предприятия Volkswagen, Volvo, "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi) и производители автокомпонентов.

Калужская область Владислав Шапша АФК Система Volkswagen Allur Казахстан Германия Volvo ПСМА Рус
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