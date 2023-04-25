Приостановленный калужский завод ПСМА в 2022 году увеличил убыток в 8,9 раза
Предприятие ищет российских поставщиков автокомпонентов
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Приостановленный автозавод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) в 2022 году увеличил чистый убыток в 8,9 раза по сравнению с показателем 2021 года - до 11,867 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка предприятия упала втрое - до 15,527 млн рублей, себестоимость также снизилась почти в 3 раза - до 15,816 млн рублей. В итоге вместо валовой прибыли предприятие получило убыток.
"Общество столкнулось со значительными задержками доставки сырья и материалов вследствие нарушений и сбоев логистических цепочек, с влиянием экономических санкций, что также привело к снижению объемов производства", - говорится в отчете. Согласно документу, вследствие этих причин компания была вынуждена приостановить производство с мая 2022 года.
При этом, согласно отчету, завод начал поиск российских поставщиков автокомпонентов, чтобы снизить зависимость производства от поставок из недружественных стран, и не планирует прекращать деятельность в России.
Основные финпоказатели ООО "ПСМА Рус" (в тысячах рублей):
|2022г
|2021г
|Динамика
|Выручка от продаж
|15 527 180
|47 919 102
|- 3,1 раза
|Себестоимость продаж
|15 815 576
|45 648 384
|- 2,9 раза
|Валовая прибыль (убыток)
|(288 396)
|2 270 718
|Прибыль (убыток) от продаж
|(1 308 093)
|964 815
|Убыток до налогообложения
|13 568 717
|1 345 363
|+10,1 раза
|Чистый убыток
|11 867 291
|1 337 540
|+ 8,9 раза
Кредиторская задолженность предприятия сократилась с 15,729 млрд рублей на конец 2021 года до 10,04 млрд рублей на конец 2022 года, дебиторская - с 4,315 млрд рублей до 562,299 млн рублей.
Завод "ПСМА Рус", расположен в калужском индустриальном парке "Росва", работал с 2012 года. Stellantis принадлежит 70% долей предприятия, еще 30% - у Mitsubishi. Инвестиции в проект, как сообщалось, были на уровне 550 млн евро. Завод до приостановки производства выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях "ПСМА Рус" осуществлял сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.
Корпорация Mitsubishi Motors в прошлом году сообщила, что с марта приостановила поставки в РФ и локальное производство на автозаводе ООО "ПСМА Рус" в Калуге.