Приостановленный калужский завод ПСМА в 2022 году увеличил убыток в 8,9 раза

Выручка предприятия упала втрое - до 15,527 млн рублей, себестоимость также снизилась почти в 3 раза - до 15,816 млн рублей. В итоге вместо валовой прибыли предприятие получило убыток.

"Общество столкнулось со значительными задержками доставки сырья и материалов вследствие нарушений и сбоев логистических цепочек, с влиянием экономических санкций, что также привело к снижению объемов производства", - говорится в отчете. Согласно документу, вследствие этих причин компания была вынуждена приостановить производство с мая 2022 года.

При этом, согласно отчету, завод начал поиск российских поставщиков автокомпонентов, чтобы снизить зависимость производства от поставок из недружественных стран, и не планирует прекращать деятельность в России.

Основные финпоказатели ООО "ПСМА Рус" (в тысячах рублей):

2022г 2021г Динамика Выручка от продаж 15 527 180 47 919 102 - 3,1 раза Себестоимость продаж 15 815 576 45 648 384 - 2,9 раза Валовая прибыль (убыток) (288 396) 2 270 718 Прибыль (убыток) от продаж (1 308 093) 964 815 Убыток до налогообложения 13 568 717 1 345 363 +10,1 раза Чистый убыток 11 867 291 1 337 540 + 8,9 раза

Кредиторская задолженность предприятия сократилась с 15,729 млрд рублей на конец 2021 года до 10,04 млрд рублей на конец 2022 года, дебиторская - с 4,315 млрд рублей до 562,299 млн рублей.

Завод "ПСМА Рус", расположен в калужском индустриальном парке "Росва", работал с 2012 года. Stellantis принадлежит 70% долей предприятия, еще 30% - у Mitsubishi. Инвестиции в проект, как сообщалось, были на уровне 550 млн евро. Завод до приостановки производства выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях "ПСМА Рус" осуществлял сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

Корпорация Mitsubishi Motors в прошлом году сообщила, что с марта приостановила поставки в РФ и локальное производство на автозаводе ООО "ПСМА Рус" в Калуге.