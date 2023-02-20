Снежная лавина повредила газопровод в Сочи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В горном кластере Сочи в результате схода лавины на высоте 1170 метров над уровнем моря повреждены инженерные коммуникации, сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"Повреждены линия газопровода среднего давления и два водопровода", - написал чиновник в своем официальном телеграм-аккаунте в понедельник.

Он отметил, что пострадавших нет.

По словам мэра, на месте ЧП развернули городской оперативный штаб, работают бригады Водоканала, Горгаза, МЧС, администрации города и района.

Специалисты уже приступили к работам на поврежденном участке с соблюдением необходимых мер безопасности. Доступ для жителей и туристов туда ограничили.

"Сейчас проведем оценку ущерба и расчет необходимых сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ. Сделаем все необходимое, чтобы наши жители и гости горного кластера как можно мягче ощутили вынужденные временные неудобства. Будем работать, сколько потребуется", - написал Копайгородский.

Он также отметил, что в непогоду на контроле и все другие территории города.

"Сегодня из-за сильного ливня на реках в разных районах датчики фиксировали достижение неблагоприятных и даже опасных отметок. Сейчас уровень воды в реках спал, опасности для людей нет. Однако осадки еще продолжаются, в микрорайонах и населенных пунктах проводим оповещение через сиренно-речевые установки, чтобы повысить бдительность граждан", - сообщил мэр Сочи.

Ранее сообщалось, что в прибрежной части Сочи прогнозируются сильные дожди, в горах - снег, а также сильный ветер до 24 м/с.