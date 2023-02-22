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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Глава МЧС устроил внезапную проверку работы пожарно-спасательной части в Сочи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Сочи устроил внезапную проверку боевой готовности 19-й пожарно-спасательной части в этом городе.

"Одно дело - бодрые доклады, другое - как все обстоит в реальности. Я хочу сам проверить, и в каком состоянии техника, исправна ли она, и как быстро личный состав может собраться и выехать по тревоге", - объяснил он.

Министр проверил действия пожарных при сборе и выезде по тревоге, а также техническую исправность всей техники в подразделении.

Он пообещал устраивать такие же проверки во всех регионах.

На базе 19-й пожарно-спасательной части расположен Сочинский филиал Центра управления в кризисных ситуациях, который контролирует оперативную обстановку в пределах Сочи и федеральной территории "Сириус".

Ранее 22 февраля Куренков на совещании в Сочи поставил задачу наладить эффективную защиту людей, жилья и объектов экономики в Сочи от всех сезонных рисков, особенно с учетом популярности региона у туристов.

Сочи Сириус МЧС Александр Куренков
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