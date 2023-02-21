Порядка 90 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за сильного ветра

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Энергетики во вторник ведут восстановительные работы в Дагестане, где прервано электроснабжение, сообщает Минэнерго России.

"В Дагестане без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы ПАО "Россети Северный Кавказ", локальные нарушения электроснабжения спровоцировал порывистый ветер до 25 м/с.

"В зоне риска частично Касумкентский, Ахтынский, Сергокалинский, Кизлярский, Бабаюртовский, Каякентский, Дербентский районы региона, а также город Махачкала и пригороды столицы", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в связи с ухудшением погоды специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с 6:30 по московскому времени переведены на особый режим работы.

В восстановительных мероприятиях задействовано 36 бригад энергетиков: 85 человек, 45 единиц спецтехники.

"В случае необходимости количество бригад будет увеличено", - отмечается в пресс-релизе.