Путин заявил, что РФ не будет заниматься охотой на ведьм и сводить счеты с оступившимися

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет заниматься охотой на ведьм и сводить счеты с теми, кто оступился.

"Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, оступился. Пусть это останется на их совести, им с этим жить", - сказал президент в послании Федеральному Собранию.

По его словам, "главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку".

Путин также подчеркнул, что гордится тем, что абсолютное большинство россиян заняли "принципиальную позицию в отношении СВО, поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса".