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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Суд в РФ приговорил к восьми годам колонии американца по делу о контрабанде оружия

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области назначил восемь лет колонии общего режима гражданину США Андрэ Хачатуряну, задержанному в декабре 2021 года в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево" с пистолетом и патронами, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Хачатурян признан виновным в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Хачатурян был задержан в конце декабря 2021 года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" на пути в Ереван. В багаже у него был обнаружен пистолет Glock и патроны к нему.

Как отмечалось в СМИ, свою вину Хачатурян признал: согласно позиции защиты, в США он имел разрешение на оружие и не имел цели его скрыть при перемещении между странами.

Московская область США Шереметьево
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