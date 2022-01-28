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Члены ОНК попросили перевести задержанного Хачатуряна из СИЗО в больницу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили в СИЗО-7 гражданина США Андрэ Хачатуряна, задержанного в конце декабря 2021 года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" с пистолетом и патронами, и попросили перевести его в больницу из-за состояния здоровья.

"Хачатурян сообщил членам комиссии, что летел из США в Армению, ему в настоящий момент предъявлено обвинение в контрабанде оружия (статья 226.1 УК РФ)", - сообщил "Интерфаксу" член комиссии Константин Ким.

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Хачатурян сказал членам комиссии, что вину не признаёт, утверждает, что в прошлом был сотрудником охранной фирмы и что у него якобы было американское разрешение на оружие.

"Хачатурян испытывает большие трудности в общении с персоналом СИЗО и сокамерниками, поскольку не владеет русским языком, говорит только на английском и армянском языках. У него есть ряд хронических тяжёлых заболеваний, но медикаменты у него кончились. Передача лекарств от живущего в Москве родственника не поступила в СИЗО", - отметил Ким.

Состояние здоровья американца вызывает опасения, поэтому члены ОНК посоветовали администрации СИЗО рассмотреть вопрос о госпитализации Хачатуряна в ГКБ №20, куда помещают заключённых московских СИЗО.

Россия США Андрэ Хачатурян ОНК

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