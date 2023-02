Путин разрешил Emerson продать российский бизнес местному менеджменту

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин разрешил челябинскому ООО "Метран холдинг" приобрести у структур американской инжиниринговой компании Emerson Electric Co акции российского производителя средств автоматизации технологических процессов АО "Промышленная группа "Метран" (Челябинск).

Такое распоряжение президента опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

В нем говорится, что "Метран холдингу" разрешено купить у Тranmet Holdings В.V. (Нидерланды, структура Emerson Electric Co) 178 обыкновенных акций челябинского АО и еще одну его обыкновенную акцию - у Тranmet Holdings Ltd (Великобритания, также входит в Emerson Electric Co).

Помимо этого, президент разрешил "Метран холдингу" купить у другой структуры Emerson Electric Co 100% уставного капитала ООО "Эмерсон" (Москва), занимающегося торговлей и обслуживанием электротехнического оборудования. Продавцом долей выступит Emerson Electric Niderland B.V. (Нидерланды).

Emerson в мае 2022 года сообщила, что решила уйти из России, а в сентябре = что намерена продать российский бизнес местному менеджменту. Речь идет об АО "Промышленная группа "Метран" и ООО "Эмерсон".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Метран холдинг" было зарегистрировано в августе 2022 года, с основным видом деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал компании - 10 тысяч рублей. "Метран холдинг" в равных долях принадлежит генеральному директору АО "Промышленная группа "Метран" Антону Дружинину и генеральному директору ООО "Эмерсон" Николаю Шестакову.

ПГ "Метран", согласно отчету компании, по итогам 2021 года получила 1,306 млрд рублей чистой прибыли (в 2020 году - 357,25 млн рублей) при выручке 6,472 млрд рублей (5,566 млрд рублей). АО имеет обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, представительства в Иркутской области, Пермском крае, а также дочернее АО "Метран-экспорт" в Челябинске.

Выручка ООО "Эмерсон" в 2021 году составила 9,8 млрд рублей (в 2020 году - 10,4 млрд рублей), чистая прибыль - 241,1 млн рублей (592,2 млн рублей).

Emerson ранее списала $162 млн в связи с объявленным в мае 2022 года выходом из российских активов. "Исторически продажи Emerson в России, в основном, относились к сегменту решений для автоматизации и составляли примерно 1,5% годовой выручки. В третьем квартале 2022 финансового года компания признала убыток до налогообложения в размере $162 млн, связанный с прекращением деятельности в России", - сообщалось в отчете корпорации.

Emerson Electric Co. стала единственным владельцем АО "Промышленная группа "Метран" в 2009 году. В 2015 году компания открыла в Челябинске офисно-производственный комплекс стоимостью $40 млн и заявила о намерении построить вторую очередь. На новую площадку вместе с производственными линиями переехала ПГ "Метран".

В 2016 году на заводе в Челябинске была введена в эксплуатацию производственная линия, позволившая локализовать в России выпуск измерительных контроллеров ControlWave Micro. В 2018 году запущено производство кориолисовых расходомеров и соленоидных клапанов.