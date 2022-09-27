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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Американская Emerson продаст менеджменту бизнес в России

В сделку войдет челябинский завод "Метран"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американская инжиниринговая Emerson намерена продать местному менеджменту свой бизнес в России, в том числе ведущего российского производителя средств автоматизации технологических процессов челябинское АО "Промышленная группа "Метран".

"Emerson сегодня объявила о соглашении о продаже своего бизнеса в России, в том числе компании "Метран", ее (Emerson - ИФ) дочерней производственной компании в России, и ООО "Эмерсон" (. . .), организации по продажам и обслуживанию компании "Метран", местной управленческой команде", - говорится в пресс-релизе Emerson.

Для сделки предстоит получить одобрение регулирующих органов и правительства. Emerson намерена "тесно сотрудничать с местной командой менеджеров в России, чтобы обеспечить плавный переход сотрудников через этот процесс".

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором АО "Промышленная группа "Метран" с января 2021 года является Антон Дружинин. Он также владеет 50% в уставных капиталах ООО "Метран холдинг" (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) и ООО "Метран проект" (торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами). Оба ООО зарегистрированы 12 августа 2022 года.

Второй владелец 50%-ных долей в "Метран холдинге" и "Метран проекте" - Николай Шестаков, гендиректор ООО "Эмерсон" (Москва, торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами).

Emerson ранее списала $162 млн в связи с объявленным в мае выходом из российских активов. О решении уйти из России компания объявила в мае.

"4 мая 2022 года Emerson объявила о своем намерении прекратить бизнес-операции в России и продать "Метран", свою производственную дочернюю компанию в РФ. Исторически продажи Emerson в России, в основном, относились к сегменту решений для автоматизации и составляли примерно 1,5% годовой выручки. В третьем квартале 2022 финансового года компания признала убыток до налогообложения в размере $162 млн, связанный с прекращением деятельности в России", - сообщалось в отчете корпорации.

Emerson Electric Co. стала единственным владельцем АО "Промышленная группа "Метран", ведущего российского производителя средств автоматизации технологических процессов, в 2009 году. В 2015 году компания открыла в Челябинске офисно-производственный комплекс стоимостью $40 млн и заявила о намерении построить вторую очередь. На новую площадку вместе с производственными линиями переехала ПГ "Метран".

В 2016 году на заводе в Челябинске была введена в эксплуатацию производственная линия, позволившая локализовать в России выпуск измерительных контроллеров ControlWave Micro. В 2018 году запущено производство кориолисовых расходомеров и соленоидных клапанов.

Согласно отчету компании, по итогам 2021 года "Метран" получил 1,306 млрд рублей чистой прибыли (в 2020 году - 357,25 млн рублей) при выручке 6,472 млрд рублей (5,566 млрд рублей).

АО имеет обособленное подразделение в Петербурге, представительства в Иркутской области, Пермском крае, а также дочернее АО "Метран-экспорт" в Челябинске.

Выручка ООО "Эмерсон" в 2021 году составила 9,8 млрд рублей (в 2020 году - 10,4 млрд рублей), чистая прибыль - 241,1 млн рублей (592,2 млн рублей).

Emerson Метран Челябинская область США Эмерсон Антон Дружинин Николай Шестаков
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