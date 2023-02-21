Рябков назначен представителем президента по вопросу приостановки действия ДСНВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в Федеральном Собрании вопроса о приостановлении действия ДСНВ.

"Назначить заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в г. Праге 8 апреля 2010 г.", говорится в распоряжении президента, размещенном во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее во вторник президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из договора. "Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин во вторник, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.