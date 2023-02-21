Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении участия РФ в ДСНВ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент РФ внес в Государственную Думу проект Федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - сказал Володин во вторник парламентским журналистам.

Он сообщил, что направил проект федерального закона в комитеты Госдумы по международным делам и обороне.

"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - отметил Володин.

В свою очередь источник "Интерфакса" в Совете Федерации сообщил, что верхняя палата также рассмотрит законопроект в среду - сразу после Госдумы.

"Если Дума примет его завтра, то, конечно, мы тоже завтра его одобрим", - сказал собеседник агентства.

"Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

В нем также указано, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.

В связи с этим в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" президентом РФ вносится предложение о приостановлении действия договора, отмечается в пояснительной записке.

Ранее во вторник Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ.