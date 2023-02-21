Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении участия РФ в ДСНВ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент РФ внес в Государственную Думу проект Федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - сказал Володин во вторник парламентским журналистам.

Он сообщил, что направил проект федерального закона в комитеты Госдумы по международным делам и обороне.

"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - отметил Володин.

В свою очередь источник "Интерфакса" в Совете Федерации сообщил, что верхняя палата также рассмотрит законопроект в среду - сразу после Госдумы.

"Если Дума примет его завтра, то, конечно, мы тоже завтра его одобрим", - сказал собеседник агентства.

"Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

В нем также указано, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.

В связи с этим в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" президентом РФ вносится предложение о приостановлении действия договора, отмечается в пояснительной записке.

Ранее во вторник Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Вячеслав Володин Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил об обратимости решения о приостановке действия ДСНВ

Что произошло за день: вторник, 21 февраля

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Тарифные максимумы на платных федеральных автотрассах повышены с 3 до 5-8 рублей/км

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Патрушев заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Путин разрешил Emerson продать российский бизнес местному менеджменту

Суд в РФ приговорил к восьми годам колонии американца по делу о контрабанде оружия

Послание президента - 2023

Путин предложил налоговые льготы покупателям российского высокотехнологичного оборудования

МЧС РФ сообщило о гибели одного из членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Сухогруз с мраморной крошкой, переломившийся из-за шторма у берегов Кубани, затонул

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился из-за шторма на Кубани

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });