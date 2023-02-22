Вузы РФ в ближайшее время представят программы для новой системы высшего образования

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вузы под контролем Минобрнауки РФ в ближайшее время разработают и представят программы для новой системы высшего образования, рассчитанные на срок от четырех до шести лет, сообщает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фальков, которого цитирует пресс-служба ведомства, отметил, что в новой системе высшего образования "все, кто получил базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру на конкурсных началах".

Кроме того, в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура (адъюнктура), в задачи которой входит подготовка кадров для научной или преподавательской деятельности, подчеркнула пресс-служба.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

По словам президента РФ, согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.