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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Фальков заявил, что срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года

Фальков заявил, что срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Срок обучения в магистратуре в новой системе высшего образования в России может быть сокращен до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. По его словам, согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

После обнародования послания Фальков сообщил, что вузы под контролем министерства в ближайшее время разработают и представят соответствующие новые образовательные программы.

Валерий Фальков
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