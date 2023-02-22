МЧС назвало фейком информацию о воздушной тревоге в некоторых регионах РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Информация об объявлении воздушной тревоги и угрозы ракетного удара, которая прозвучала в эфире некоторых коммерческих радиостанций в ряде регионов, является фейком, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозы ракетного удара. МЧС РФ сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете распространилась информация, что на некоторых радиостанция прозвучали сообщения об угрозе ракетного обстрела.