МЧС опровергло информацию о воздушной тревоге в ряде регионов РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Радиостанции и телеканалы в различных регионах страны подверглись хакерской атаке, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС РФ сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Правительства Воронежской области и Белгородской областей также опровергли информацию об объявлении тревоги, которая прозвучала в эфире радиостанций регионов во вторник утром.

Отмечается, что обстановка в регионе контролируемая и без происшествий. Власти регионов просят жителей сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.

Информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов нескольких районов Краснодарского края, сообщает, в свою очередь, пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете распространилась информация, что российские радиостанции и телеканалы сообщают о воздушной тревоге в эфире.