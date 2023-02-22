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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Почти 14 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Число заболевших за сутки увеличилось почти на 2,7 тысячи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 14 тысяч случаев, скончались 34 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 13 954 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 800 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%", - сообщили в оперштабе.

В РоссииЧисло новых инфицированных COVID-19 в РФ за сутки превысило 11,2 тыс.Читать подробнее

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение - в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 11 277 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 677.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 38 умерших.

"Выздоровели за сутки 15 408 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 21 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 203 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 901 умерший и 21 542 609 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 22 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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