Около 200 мостов и дорог в РФ реконструируют и достроят в 2023 году по нацпроекту

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Около 200 путепроводов и мостов достроят и реконструируют в России в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", говорится на сайте правительства РФ.

"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ведется строительство и реконструкция новых мостов и путепроводов, транспортных развязок, магистральных улиц и обходов городов. (...) В этом году планируется завершить около 200 таких объектов на местной и региональной сети дорог протяженностью свыше 400 км", - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Сейчас проекты реализуются в Ленинградской и Томской областях, республике Башкортостан и Красноярском крае.

Замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко добавил, что в 2023 году на реализацию федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" выделили более 415 млрд рублей, из них 198 млрд - из федерального бюджета.